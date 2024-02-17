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شاهد.. أحدث قصائد الأمير سعود بن عبد الله في القيادة

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محمد سمير - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ألقى الأمير سعود بن عبد الله أحدث قصائده الشعرية التي كتبها في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله.

الأمير سعود بن عبدالله يلقي قصيدة شعر كتبها في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (حفظه الله)@Turki_alalshikh @saudpoet#ليلة_الأمير_سعود_بن_عبدالله#روتانا_خليجية

البث المباشرhttps://t.co/fJ6XhR4wJr pic.twitter.com/sq0XQvFSle— روتانا خليجية (@Khalejiatv)

قصائد الأمير سعود بن عبد الله في القيادة

كما كتب الأمير سعود بن عبد الله قصيدة شعر أخرى في صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله.

الأمير سعود بن عبدالله يلقي أحدث قصيدة شعر كتبها في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله)@Turki_alalshikh @saudpoet#ليلة_الأمير_سعود_بن_عبدالله#روتانا_خليجية

البث المباشرhttps://t.co/fJ6XhR4wJr pic.twitter.com/x5YnDV5Qo0— روتانا خليجية (@Khalejiatv)

ليلة الأمير سعود بن عبد الله


واحتفى موسم الرياض بالأمير سعود بن عبد الله، عبر إحياء ليلة جذبت أنظار الجماهير الضخمة.
وشهدت تكريم الأمير سعود بن عبد الله، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن ليالي موسم الرياض في موسمه الرابع 2024.
وأحياها مجموعة من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم، محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، رابح صقر، نوال الكويتية، أميمة طالب.

تاريخ طويل في المجال الفني

ويملك الأمير الشاعر تاريخًا طويلًا في المجال الفني منذ 1986م عبر بوابة الأيقونة الراحل طلال مداح الذي غنى «رسالة حب»،
وتعاون مع فنان العرب محمد عبده في عدة أعمال أبرزها أغنية «العنا» ومن المشاركات التي جمعت الشاعر وفنان العرب أغنية «مرت سنة»، وكان للوطن نصيب من هذه الثنائية الفنية بأغنية «حنا جنود الله من دون الوطن».
ولم تتوقف مسيرة الشاعر عند 38 عامًا، فكتب العام الماضي آسف لنوال الكويتية، وظهرت «بديت أطيب» بصوت ماجد المهندس، وقدم لأميمة طالب «يالله سهرني وما دريت».
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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