شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث قصائد الأمير سعود بن عبد الله في القيادة والان نبدء بالتفاصيل
الأمير سعود بن عبدالله يلقي قصيدة شعر كتبها في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (حفظه الله)@Turki_alalshikh @saudpoet#ليلة_الأمير_سعود_بن_عبدالله#روتانا_خليجيةالبث المباشرhttps://t.co/fJ6XhR4wJr pic.twitter.com/sq0XQvFSle— روتانا خليجية (@Khalejiatv)
الأمير سعود بن عبدالله يلقي قصيدة شعر كتبها في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (حفظه الله)@Turki_alalshikh @saudpoet#ليلة_الأمير_سعود_بن_عبدالله#روتانا_خليجية— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 16, 2024
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قصائد الأمير سعود بن عبد الله في القيادةكما كتب الأمير سعود بن عبد الله قصيدة شعر أخرى في صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله.
الأمير سعود بن عبدالله يلقي أحدث قصيدة شعر كتبها في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله)@Turki_alalshikh @saudpoet#ليلة_الأمير_سعود_بن_عبدالله#روتانا_خليجيةالبث المباشرhttps://t.co/fJ6XhR4wJr pic.twitter.com/x5YnDV5Qo0— روتانا خليجية (@Khalejiatv)
الأمير سعود بن عبدالله يلقي أحدث قصيدة شعر كتبها في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله)@Turki_alalshikh @saudpoet#ليلة_الأمير_سعود_بن_عبدالله#روتانا_خليجية— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 16, 2024
البث المباشرhttps://t.co/fJ6XhR4wJr pic.twitter.com/x5YnDV5Qo0
ليلة الأمير سعود بن عبد الله
واحتفى موسم الرياض بالأمير سعود بن عبد الله، عبر إحياء ليلة جذبت أنظار الجماهير الضخمة.
وشهدت تكريم الأمير سعود بن عبد الله، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن ليالي موسم الرياض في موسمه الرابع 2024.
وأحياها مجموعة من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم، محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، رابح صقر، نوال الكويتية، أميمة طالب.
تاريخ طويل في المجال الفنيويملك الأمير الشاعر تاريخًا طويلًا في المجال الفني منذ 1986م عبر بوابة الأيقونة السعودية الراحل طلال مداح الذي غنى «رسالة حب»،
وتعاون مع فنان العرب محمد عبده في عدة أعمال أبرزها أغنية «العنا» ومن المشاركات التي جمعت الشاعر وفنان العرب أغنية «مرت سنة»، وكان للوطن نصيب من هذه الثنائية الفنية بأغنية «حنا جنود الله من دون الوطن».
ولم تتوقف مسيرة الشاعر عند 38 عامًا، فكتب العام الماضي آسف لنوال الكويتية، وظهرت «بديت أطيب» بصوت ماجد المهندس، وقدم لأميمة طالب «يالله سهرني وما دريت».