الأمير سعود بن عبدالله يلقي أحدث قصيدة شعر كتبها في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله) @Turki_alalshikh @saudpoet #ليلة_الأمير_سعود_بن_عبدالله #روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/fJ6XhR4wJr pic.twitter.com/x5YnDV5Qo0

الأمير سعود بن عبدالله يلقي أحدث قصيدة شعر كتبها في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (حفظه الله)@Turki_alalshikh @saudpoet#ليلة_الأمير_سعود_بن_عبدالله#روتانا_خليجية

الأمير سعود بن عبدالله يلقي قصيدة شعر كتبها في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (حفظه الله) @Turki_alalshikh @saudpoet #ليلة_الأمير_سعود_بن_عبدالله #روتانا_خليجية البث المباشر https://t.co/fJ6XhR4wJr pic.twitter.com/sq0XQvFSle

الأمير سعود بن عبدالله يلقي قصيدة شعر كتبها في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (حفظه الله)@Turki_alalshikh @saudpoet#ليلة_الأمير_سعود_بن_عبدالله#روتانا_خليجية

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث قصائد الأمير سعود بن عبد الله في القيادة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام