شكرا لمتابعة خبر عن أمطار قوية تحطم غرفة ومركبة بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت الرياض أمس أمطار يصاحبها رياح قوية تسببت في إلحاق الضرر في غرفة حديدة ومركبة.

كما تسببت تطاير الأجزاء المتحطمة من الغرفة وما بها من أغراض ومعدات في إلحاق الضرر ببعض الإبل المتواجدة بالمكان.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارًا أحمر باستمرار حالة الأمطار الغزيرة حتى الواحدة من صباح السبت، تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

كما توقع أن يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرَد وجريان السيول إضافةً إلى الصواعق الرعدية، وانعدام مدى الرؤية الأفقية.