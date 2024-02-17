اخبار السعوديه

القيادة تهنئ رئيسة كوسوفا بذكرى استقلال بلادها

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة كوسوفا بذكرى استقلال بلادها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيوسا أوسماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيوسا أوسماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا