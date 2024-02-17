شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الداعية الشيخ عبدالله السويلم بعد صراع مع المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي أمس الجمعة الداعية الشيخ عبدالله السويلم، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ 61 عامًا.

وأعلنت أسرة الفقيد وفاة الشيخ عبر حسابها على منصة إكس، فيما تفاعل الكثيرون مع وفاة الداعية صاحب الحضور القوي، والذي يعتبر رمزًا من رموز الدعوة بالمملكة.

وولد الشيخ العلامة بالرياض عام 1963،قام بدراسة العلوم الشرعية، وحصل على درجة الليسانس من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وعمل بالدعوة منذ عام

1985.