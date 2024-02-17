طريق جدة مكة المباشر يختصر المسافة إلى 35 دقيقة

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وذلك أثناء وقوفه اليوم على مراحل تنفيذ مشروع طريق جدة مكة المكرمة المباشر، ونوه بالعناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.

كما تفقد الجاسر يرافقه رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي على سير عمل المشروع ومراحل الإنجاز التي تم تسليمها 1-2-3، حيث تم إنجاز 51 كم من الطريق وفتحه للاستخدام العام، فيما يجري حاليًا تنفيذ المتبقي وهو 11 كم.

ووجه الجاسر أثناء جولته الميدانية بتكثيف الأداء والجهود، موضحًا أهمية هذا الطريق الحيوي، الذي سيختصر المسافة عند اكتماله بين مطار الملك عبدالعزيز ومدينة مكة المكرمة إلى 35 دقيقة.

وبين الجاسر أن طريق جدة مكة المباشر سيسهم في تخفيف الازدحام عن محافظة جدة، ونقل حركة سفر المركبات من طريق الحرمين إلى خارج النطاق العمراني، كما شاهد خلال جولته شرحًا مفصلًا حيال طريقة تنفيذ المشروع وأحدث التقنيات ومعدّات المسح والتقييم المستخدمة لحماية الطريق وتعزيز مستوى الجودة والسلامة والارتقاء بالخدمات المقدمة وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

‏يذكر أن مشروع تنفيذ طريق جدة/مكة المكرمة المباشر يربط عدد من المحافظات والمراكز في طريقه، مثل محافظة الجموم ومركز حدة، كما يربط عدد من التقاطعات الحيوية و يخدم ضيوف الرحمن الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة، كما يخدم أهالي وزوّار منطقة مكة المكرمة، ويدعم الطريق الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية بالمنطقة، ويربط بين عدد من المدن والمحافظات والمراكز.