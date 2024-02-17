شكرا لقرائتكم متحدث الأرصاد يتوقع استقرار الأجواء خلال الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عدم وجود حالات مطرية خلال الأسبوع المقبل، مع استقرار عام في الأجواء.

شتاء دافئ بوجه عام

وأضاف القحطاني، لـ”الإخبارية”، أن شتاء العالم الحالي دافئ بشكل عام ولم نسجل درجات حرارة منخفضة مثل الأعوام الماضية.

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وتابع متحدث الأرصاد، أن درجات الحرارة تبقى منخفضة في المناطق الشمالية خصاصة الحدود الشمالية للمملكة ومنطقة تبوك ومرتفعاتها الجبلية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومرتفعات جازان ، عسير ، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( جبال اللوز – علقان).