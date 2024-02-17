شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى السعودي للإعلام.. تعزيز الخبرات ورسم معالم المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

المنتدى السعودي للإعلام

الدمام - شريف احمد - أكد خبراء إعلاميون أن "المنتدى السعودي للإعلام" الذي ينطلق في نسخته الثالثة في العاصمة الرياض يوم 19 فبراير الجاري، سيسهم في تعزيز الخبرات ورسم معالم المستقبل الإعلامي.وأوضح الكاتب الصحفي هاني وفا، أن الإعلام يكتسب أهمية كبرى يوماً بعد يوم لما يملكه من قدرات على التأثير في الأفراد والمجتمعات في تشكيل الرؤى والأفكار والاتجاهات، لافتاً النظر إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في وقت يشهد فيه الإعلام السعودي نقلات نوعية تسهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي نعيش حاضرها ونلمس مستقبلها.من جانبه بيّن الكاتب الصحفي علي الحازمي، أن المنتدى السعودي للإعلام ارتبط في الأذهان منذ انطلاقته بتحديات "الإعلام في عالم يتشكَّل".بدوره أفاد الإعلامي نبيل الخطيب، أن المنتدى السعودي للإعلام يُعد المحور الأكثر أهمية ويشكل أكبر تحدٍ في صناعة الإعلام، متطرقاً إلى أن أبرز قادة وكفاءات المشهد الإعلامي يبحثون خلال المنتدى آخر التحديات.