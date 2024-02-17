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عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في الحدود الشمالية

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واس - عرعر 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة 24 ساعة الماضية.
وحسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز, سُجّلت أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة في مدينة عرعر بلغت 3.4 ملم، يلية مطار طريف وأم خنصر 0.2 ملم.

طقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

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وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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