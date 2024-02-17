شكرا لقرائتكم خبر عن عرعر تسجل أعلى كمية هطول أمطار في الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة 24 ساعة الماضية.وحسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز, سُجّلت أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة في مدينة عرعر بلغت 3.4 ملم، يلية مطار طريف وأم خنصر 0.2 ملم.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة والمصحوب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.وأوضح أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كذلك على المنطقة الشرقية.