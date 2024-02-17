شكرا لقرائتكم خبر %20 من البالغين في المملكة يعانون سمنة مفرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جاءت المملكة في المركز الرابع بين الدول العربية من حيث نسبة البالغين من سكانها الذين يعانون من السمنة المفرطة بـ 20.2%، بعد الكويت 43.8% ومصر 35.7% والإمارات 27.8%، بحسب بيانات حديثة للعام 2024 لموقع world population review.

وأوضح التقرير أن مؤشر كتلة الجسم هو الطريقة الأكثر استخداما لقياس السمنة الذي يقسم وزن الشخص (بالكيلوجرام) على مربع طوله (بالأمتار ولكن مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا مثاليا للوزن، إذ يمكن أن يعطي في بعض الأحيان دلالة كاذبة عن زيادة الوزن كما في حالة الرياضيين، الذين يرجع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديهم لزيادة الكتلة العضلية في الجسم، وليس لزيادة الدهون.

وأظهر أيضا أن معدلات السمنة تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر نتيجة لاختلاف أنماط الحياة والأنظمة الغذائية.

ورغم أنه لا توجد علاقة مباشرة بين معدل السمنة في بلد ما ووضعه الاقتصادي إلا أن البلدان الأكثر ثراء تميل لامتلاك الموارد لتنفيذ برامج وحملات التوعية وتثقيف الناس حول نمط الحياة الصحي.

وشملت الدولة الأكثر سمنة من حيث نسبة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، ناورو، حيث يقع 61٪ من البالغين في فئة السمنة.

تليها جزر كوك بنسبة 55.9%، وبالاو أقل بقليل من ذلك بنسبة 55.3%.

معدل السمنة في العالم: