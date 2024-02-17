%20 من البالغين في المملكة يعانون سمنة مفرطة

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وأوضح التقرير أن مؤشر كتلة الجسم هو الطريقة الأكثر استخداما لقياس السمنة الذي يقسم وزن الشخص (بالكيلوجرام) على مربع طوله (بالأمتار ولكن مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسا مثاليا للوزن، إذ يمكن أن يعطي في بعض الأحيان دلالة كاذبة عن زيادة الوزن كما في حالة الرياضيين، الذين يرجع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديهم لزيادة الكتلة العضلية في الجسم، وليس لزيادة الدهون.
وأظهر أيضا أن معدلات السمنة تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر نتيجة لاختلاف أنماط الحياة والأنظمة الغذائية.
ورغم أنه لا توجد علاقة مباشرة بين معدل السمنة في بلد ما ووضعه الاقتصادي إلا أن البلدان الأكثر ثراء تميل لامتلاك الموارد لتنفيذ برامج وحملات التوعية وتثقيف الناس حول نمط الحياة الصحي.
وشملت الدولة الأكثر سمنة من حيث نسبة البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، ناورو، حيث يقع 61٪ من البالغين في فئة السمنة.
تليها جزر كوك بنسبة 55.9%، وبالاو أقل بقليل من ذلك بنسبة 55.3%.
معدل السمنة في العالم:
- جزر كوك: 69.8%
- ناورو: 58.1%
- كيريباتي: 56.7%
- الكويت: 43.8%
- الولايات المتحدة الأمريكية: 42.7%
- المكسيك: 36.9%
- مصر: 35.7%
- نيوزيلندا: 34.3%
- الأرجنتين: 32.4%
- أستراليا: 31.3%
- روسيا: 30.3%
- الإمارات: 27.8%
- جنوب أفريقيا: 26.2%
- البرازيل: 25.9%
- فنزويلا: 24.6%
- كندا: 24.3%
- أيرلندا: 21.0%
- تركيا: 20.2%
- السعودية: 20.2%
- المملكة المتحدة: 20.1%
- التشيك: 19.8%
- ألمانيا: 19.0%
- بولندا: 19.0%
- النمسا: 17.1%
- فرنسا: 17.0%
- إسرائيل: 17.0%
- الدنمارك: 16.5%
- اليونان: 16.4%
- بلجيكا: 16.3%
- السويد: 16.0%
- هولندا: 15.5%
- النرويج: 14.0%
- تايلاند: 11.6%
- سويسرا: 11.0%
- رومانيا: 10.9%
- إيطاليا: 10.4%
- الصين: 6.5%
- الهند: 5.5%
- بنجلاديش: 5.4%
- اليابان: 4.5%
- فيتنام: 1.7%
- إثيوبيا: 1.0%
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.