الإبل والخزامى تشكلان لوحة جمالية في الصحاري الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع اقتراب فصل الربيع تحولت براري بمنطقة الحدود الشمالية إلى لوحة زاهية الألوان من النباتات الموسمية، التي تثمر وتزهر في الربيع، ومنها نباتات الخزامى العطرية، لتصبح البراري بساطا فخما في قلب الطبيعة. وظهرت الإبل التي ترعى هناك شامخة بين خضرة عشب الربيع وزهور الخزامى، لتتشكل لوحات طبيعية في صحاري رفحاء مزجت بين شموخ الإبل وجمالها، وخضرة عشب الربيع وزهور الخزامى البنفسجية الأخاذة التي تستهوي المتنزهين الذين يجلسون بجوارها يتابعون معرضا خلقه الله وجمله بخضرة الربيع وزهور الخزامى والأعشاب الأخرى وأعجوبة الإبل.

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