شكرا لقرائتكم خبر أوبرا زرقاء اليمامة الأولى سعوديا والأضخم عربيا في لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمن الحفل الكشف عن تفاصيل الإنتاج الأوبرالي الفريد من نوعه، وسرد الأبعاد التاريخية للقصة، إضافة إلى عرض موسيقي قدمه الرئيس التنفيذي لشركة الأوبرا العربية إيفان فوكسيفيتش، وهي الشركة التي تجمع بين طاقم عالمي من مُغنِّي الأوبرا المشهورين وفنانين سعوديين.
كما شهد الحفل مشاركة للسوبرانو العالمية السيدة سارة كونولي، التي ستُؤدي دور زرقاء اليمامة.
ومن المقرر أن تنطلق عروض أوبرا «زرقاء اليمامة» في مدينة الرياض منتصف أبريل المقبل، وستمتد إلى عروض محلية ودولية متعددة، وهي تتناول قصة «زرقاء اليمامة» الشخصية الشهيرة في تاريخ العرب خلال عصر ما قبل الإسلام، ذات العينين الزرقاوين، والتي تمتلك قدرة فريدة تُمكّنها من الرؤية من مسافات بعيدة.
وستظهر قصتها في مزيج فريد يجمع بين العناصر الموسيقية العربية والغربية بشكل لم يسبق استكشافه في عالم الأوبرا حتى اليوم، ويشكّل إضافة ثمينة للمخزون الثقافي العالمي.
زرقاء اليمامة
- كتب النص الأصلي الشاعر والكاتب والناقد المسرحي السعودي صالح زمانان.
- ألف الملحن العالمي الشهير لي برادشو، المقطوعة الموسيقية.
- تركيب الموسيقي مستوحى من عناصر الموسيقى العربية، والتراث السعودي.
- تقود السوبرانو العالمية سارة كونولي جوقة من المغنين الموهوبين بدور زرقاء اليمامة.
- 9 مواهب سعودية بقائمة المغنين الرئيسيين.
- مجموعة من الأسماء العالمية المرموقة تتشارك بخشبة المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر أوبرا زرقاء اليمامة الأولى سعوديا والأضخم عربيا في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.