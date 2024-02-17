شكرا لقرائتكم خبر أوبرا زرقاء اليمامة الأولى سعوديا والأضخم عربيا في لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية، أمس الأول، حفل الإعلان الرسمي عن بدء عمليات إنتاج العرض الأوبرالي السعودي الأول والأضخم عربيا «أوبرا زرقاء اليمامة»، برعاية وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية الأمير بدر بن فرحان، وذلك في قاعة جولد سميث بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور جمع من المهتمين، إلى جانب المشاركين في إنتاج الأوبرا من المبدعين السعوديين والعالميين.

وتضمن الحفل الكشف عن تفاصيل الإنتاج الأوبرالي الفريد من نوعه، وسرد الأبعاد التاريخية للقصة، إضافة إلى عرض موسيقي قدمه الرئيس التنفيذي لشركة الأوبرا العربية إيفان فوكسيفيتش، وهي الشركة التي تجمع بين طاقم عالمي من مُغنِّي الأوبرا المشهورين وفنانين سعوديين.

كما شهد الحفل مشاركة للسوبرانو العالمية السيدة سارة كونولي، التي ستُؤدي دور زرقاء اليمامة.

ومن المقرر أن تنطلق عروض أوبرا «زرقاء اليمامة» في مدينة الرياض منتصف أبريل المقبل، وستمتد إلى عروض محلية ودولية متعددة، وهي تتناول قصة «زرقاء اليمامة» الشخصية الشهيرة في تاريخ العرب خلال عصر ما قبل الإسلام، ذات العينين الزرقاوين، والتي تمتلك قدرة فريدة تُمكّنها من الرؤية من مسافات بعيدة.

وستظهر قصتها في مزيج فريد يجمع بين العناصر الموسيقية العربية والغربية بشكل لم يسبق استكشافه في عالم الأوبرا حتى اليوم، ويشكّل إضافة ثمينة للمخزون الثقافي العالمي.

زرقاء اليمامة