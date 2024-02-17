شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لدخولها.. الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لأوكرانيا تصل بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الطائرة الإغاثية السعودية السابعة للشعب الأوكراني

مساعدات السعودية لأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - وصلت اليوم مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية السابعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.ويأتي هذا تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.وتشتمل الحمولة على مولدات كهربائية، وأجهزة كهربائية، وعبوات حليب الأطفال، بوزن إجمالي 69 طناً.كما يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود، بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.وتحمل الطائرة على متنها 69 طنًا من المواد الإغاثية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.وتشتمل الحمولة على مولدات كهربائية، وأجهزة كهربائية، وعبوات حليب الأطفال، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم، في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.