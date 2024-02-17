فتح التسجيل في الدفعة الخامسة من مبرمجي ذكاء المستقبل

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج لهذه الدفعة يوم السبت 2 مارس 2024 (عن بعد)، مستهدفاً 5 آلاف طالب وطالبة في المملكة من أصل 30 ألف لجميع الدفعات؛ لتطوير قدراتهم وتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي، حيث يُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، مشتملاً على موضوعات (مقدمة في الذكاء الاصطناعي، برمجة السيارات الذكية، تعلم الآلة، الرؤية الحاسوبية)، وتقدّم في 25 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام بواقع ساعتين ونصف يومياً، ويمنح الطلاب والطالبات شهادات معتمدة من "سدايا" ووزارة التعليم.
ويعد البرنامج من مبادرات "سدايا" الرامية إلى رفع مستوى الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة وبناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة يتم تقديمها وفق أحدث الممارسات العالمية.
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