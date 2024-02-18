شكرا لمتابعة خبر عن الرياح تسقط شجرة فوق سيارة بداخلها أشخاص .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حاول عدد من الأشخاص المسافرين الاحتماء خلف شجرة في القصب بسبب شدة الرياح والعاصفة، ولكنها طاحت عليهم.

ووثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر قيام عدد من الأشخاص الاحتماء بسيارتهم خلف شجرة، نتيجة شدة الرياح والعاصفة، ولكنها سقطت عليهم.

كما أظهر المقطع تحطيم الشجرة للسيارة الخاصة بالأشخاص الذين احتموا خلفها، ولكنهم بخير ولم يصابوا بأي إصابات.

ويذكر أن معظم مناطق المملكة تعرضت أمس إلى موجة برد شديدة وتساقط ثلوج وهبوب رياح قوية، تسببت في تحطيم بعض المجالس والأشجار.