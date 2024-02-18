مستشفى بريدة يُجري قرابة 3 ملايين فحص مخبري خلال 2023م

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 5:36 صباحاً

نفّذ مستشفى بريدة المركزي قرابة 3 ملايين فحص مخبري خلال العام المنتهي 2023م. وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المستشفى أجرى 1818400 فحص مخبري لأمراض الدم، و799725 فحصًا للكيمياء الحيوية، و143320 للهرمونات، و49105 تحليل بول خلال العام المنتهي. وأضاف التجمع في إحصائية نشرها على حسابه في "إكس"، أن المستشفى أجرى 47410 فحوص مخبرية للبكتيريا و39060 فحصًا فيروسيًّا للمرضى، و25491 فحص خدمات نقل الدم، و16119 للتفاعلات المصلية، و4039 فحصًا لتشريح الخلايا والأنسجة، و3060 فحصًا وراثيًّا، بالإضافة إلى 650 للدرن، و264 فحصًا فيروسيًّا ببنك الدم. وبلغ إجمالي الفحوصات 2962541.

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