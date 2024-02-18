شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأرصاد بخصوص الحالة المطرية الأسبوع المقبل..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، توقعاته بخصوص وجود حالات مطرية خلال الأسبوع المقبل من عدمه.

وصرح القحطاني، بأن شتاء العالم الحالي دافئ بشكل عام ومعتدل نسبيا، مضيفا “لم نسجل درجات حرارة منخفضة مثل الأعوام الماضية”.

وبين أن هناك استقرار نسبي على معظم مناطق المملكة مع بقاء المناطق الشمالية في درجات حرارة منخفضة خاصة الحدود الشمالية للمملكة ومنطقة تبوك ومرتفعاتها الجبلية.

ولفت إلى أن باقي المناطق ستعيش أجواء فصل الشتاء لكن هناك استقرار،وأضاف: “لا توجد حالات مطرية خلال الأسبوع المقبل، وهناك استقرار عام على المظاهر الجوية”.