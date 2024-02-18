وضع حجر الأساس لمشروع مرافي شمال جدة

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شهد نائب أمير المنطقة، الأمير سعود بن مشعل، وضع حجر أساس مشروع «مرافي» الذي تنفذه مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية ، وهو أحد المشاريع الكُبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويعد صفحة جديدة للحياة في شمال جدة.

وتشكل هذه الوجهة العالمية الجديدة والفريدة من نوعها نقلة نوعية لمدينة جدة، حيث ستجمع بين نمط الحياة المطل على الواجهة البحرية ومجموعة غنية من المرافق التجارية والترفيهية والفندقية والبنى التحتية المتميزة ذات المستوى العالمي، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية الطموح بإدراج ثلاث مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة للعيش في العالم.

وتُمثل مراسم وضع حجر الأساس إيذانا ببدء أعمال تشييد أكبر مشاريع روشن متعددة الاستخدامات حتى الآن، الذي سيصبح وجهة عالمية نموذجية لأسلوب الحياة العصري في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية.

ويمتد مشروع «مرافي» على مساحة 11.8 مليون متر مربع، ويمثل نموذجا للمشاريع المتعددة الاستخدامات التي تتمحور حول الإنسان، حيث يجمع بين نمط الحياة الجديد والمميز الذي تقدمه روشن وقناة مائية هي الأولى من نوعها في السعودية، التي تتدفق مياهها من البحر الأحمر إلى داخل المدينة، ويوفر مناطق جديدة ذات إيقاع نشط تشجع على ممارسة رياضات المشي وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل المتعددة، بما فيها المواصلات المائية.

ونظرا لقربه من مجتمع «العروس» السكني المتكامل من روشن، سيقدم «مرافي» مزيجا نابضا بالحياة من الأنشطة التجارية والثقافية والتجارب المائية ومتاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم ومرافق الضيافة والمساحات الترفيهية، بما في ذلك المنطقة المخصصة للابتكار. بينما ستضيف القناة بُعدا جديدا لإستراتيجية النقل المتعدد في روشن، حيث سيوفر التاكسي المائي والعبارات المائية اتصالا مباشرا من القناة حتى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالإضافة إلى تسهيل الرحلات بين وجهات مرافي المختلفة.​​​