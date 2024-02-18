الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من: منطقة تبوك: خاصة الساحلية.

خاصة الساحلية. منطقة المدينة المنورة: خاصة الساحلية.

خاصة الساحلية. منطقة مكة المكرمة: خاصة الساحلية.

خاصة الساحلية. منطقة الشرقية: أجزاء من المنطقة.

أجزاء من المنطقة. منطقة الرياض: أجزاء من المنطقة.

أجزاء من المنطقة. منطقة نجران: أجزاء من المنطقة. وتكون السماء: غائمة جزئياً إلى غائمة: على أجزاء من مناطق: جازان. عسير. الحدود الشمالية. الجوف.

على أجزاء من مناطق: مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على: أجزاء من مناطق: جازان. عسير. الحدود الشمالية. الجوف.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على: أجزاء من تلك المناطق. حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر: شمالية إلى شمالية غربية: بسرعة 15-38 كم/ساعة.

بسرعة 15-38 كم/ساعة. تصل إلى 45 كم/ساعة: على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف: يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط. حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج: ومائج على الجزء الأوسط. حركة الرياح السطحية على الخليج العربي: شمالية إلى شمالية غربية: بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي. شمالية غربية إلى غربية: بسرعة 30-55 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف: على الجزء الشمالي.

على الجزء الشمالي. من متر ونصف إلى مترين ونصف: على الجزأين الأوسط والجنوبي. حالة البحر: متوسط الموج: على الجزء الشمالي.

على الجزء الشمالي. مائج: على الجزأين الأوسط والجنوبي.

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