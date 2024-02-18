السعودية | بـ 34 ْمئوية.. شرورة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

وأوضح المركز أن شرورة سجّلت أعلى درجة حرارة 34 ْمئوية فيما سجّلت طريف أقل حرارة بـ4 درجات فقط، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، خاصة الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة نجران. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الحدود الشمالية والجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك الخليج 365.