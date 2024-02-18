وظائف لخريجي الثانوية العامة في الحرس الملكي

واشترطت الرئاسة على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.
- أن لا يتجاوز عمر المتقدم (23) سنة.
- أن لا يقل طول المتقدم عن (175سم) مع تناسق الطول مع الوزن.
ودعت رئاسة الحرس الملكي الراغبين بالتسجيل، الدخول على الموقع الإلكتروني: https://irec.srg.gov.sa
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