شكرا لمتابعة خبر عن صقارة تستعرض بصقرها الأبيض مقطع فيديو .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لمواطنة تستعرض صقر أبيض أثناء وقوف الطير على يدها .

وجاءت المواطنة وهي تستحي القهوة العربية وتستأنس بالطير الذي ظهر وهو يقف على يديها .

وبحسب بعض المعلومات فقد أبدى عددًا من المهتمين بالصقور بطلب شراء الصقر الأبيض من المواطنة .

يُذكر أن الصقر اتخذ مكانة كبيرة لدى أبناء المملكة، وذلك منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون حتى وقتنا الحاضر، حيث اشتهر تشبيه الممدوح بالصقر الحر الأصيل.

كما لعب الصقر دورًا عبر مسيرة التأسيس كعامل اقتصادي في التجارة، وفي خلق أواصر المحبة والتماسك الاجتماعي بين أبناء الوطن، فكانوا يُطوعون الجوارحَ؛ من أجل الصيد وإيجاد لقمة العيش، وكهواية ارتبطت بالعرب منذ القدم.