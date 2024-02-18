بدء المرحلة الثانية لتنمية الغطاء النباتي بنجران

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وتأتي عملية التشجير استمرارا لحملة «لنكن قدوة» ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والتي تسهم بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، لتجمع بين حماية البيئة وانتقال الطاقة، وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في تعويض وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة في المملكة، ومكافحة تغير المناخ.
من جهة أخرى نظم الفرع، ضمن الخطة التنفيذية لمشروع «التركيبة المحصولية 2»، ورشة عمل بعنوان «الممارسات السليمة لرعاية أشجار البن»، وذلك بمزرعة المنصورة في حي القابل.
واستهدفت ورشة العمل، المزارعين والعاملين في مزارع البن بالمنطقة، لتطوير وتعزيز زراعة وإنتاج محصول البن في المزارع النموذجية وبين مزارع النخيل والحمضيات، وتعريفهم بالممارسات السليمة في زراعة البن، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية.
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