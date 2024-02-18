تدشين 3 مشاريع وطنية جديدة لمكافحة العدوى

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وشهد الملتقى تكريم مستشفيات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، التي أسهمت بالمشاريع الوطنية المرتبطة بخفض عبء العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، التي حققت معدل خفض يصل إلى 45% من العدوى على مختلف أنواعها، كما تم تكريم المستشفيات الفائزة بالمنافسات الوطنية المرتبطة بتلك المشاريع.
وهدف الملتقى إلى تعزيز إسهام المملكة دوليا في مجال الوقاية من المخاطر الصحية، ومكافحة العدوى، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الصحية لمواجهة المخاطر، إضافة إلى تعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتمكين وتطوير الكفاءات في القطاع الصحي من خلال تطبيق معايير مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، إضافة إلى تعزيز جهود المبادرات الوطنية في منع العدوى، وتقليل الجوانب السلبية، بما يسهم في تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الصحية، ضمن تحول القطاع الصحي في سباق رؤية المملكة 2030م.
أهداف الملتقى:
- تعزيز إسهام المملكة في مجال مكافحة العدوى.
- تحقيق أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة المخاطر.
- تعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها.
- تمكين وتطوير الكفاءات في القطاع الصحي.
- تطبيق معايير مكافحة العدوى في المنشآت.
- تعزيز جهود المبادرات الوطنية في منع العدوى.
- تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية.
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