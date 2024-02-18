شكرا لقرائتكم خبر تدشين 3 مشاريع وطنية جديدة لمكافحة العدوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الملتقى السنوي لمكافحة العدوى، الذي اختتمت أعماله أمس، تدشين 3 مشاريع وطنية للأعوام المقبلة، وهي مشروع خفض العدوى المرتبطة بالعمليات الجراحية القلبية، إضافة إلى مشروع منع العدوى المرتبطة بميكروب Candida auris، والمشروع الذي يسهم بدعم التحول بالقطاع الصحي، ودعم التحول في إدارات مكافحة العدوى في مديريات الشؤون الصحية.

وشهد الملتقى تكريم مستشفيات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، التي أسهمت بالمشاريع الوطنية المرتبطة بخفض عبء العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، التي حققت معدل خفض يصل إلى 45% من العدوى على مختلف أنواعها، كما تم تكريم المستشفيات الفائزة بالمنافسات الوطنية المرتبطة بتلك المشاريع.

وهدف الملتقى إلى تعزيز إسهام المملكة دوليا في مجال الوقاية من المخاطر الصحية، ومكافحة العدوى، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الصحية لمواجهة المخاطر، إضافة إلى تعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتمكين وتطوير الكفاءات في القطاع الصحي من خلال تطبيق معايير مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، إضافة إلى تعزيز جهود المبادرات الوطنية في منع العدوى، وتقليل الجوانب السلبية، بما يسهم في تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الصحية، ضمن تحول القطاع الصحي في سباق رؤية المملكة 2030م.

أهداف الملتقى: