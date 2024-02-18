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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يستعرض 68 مشروعا بحثيا لتطوير وتوطين الأنظمة الدفاعية، تنظم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي «جاد» اليوم ملتقى التعاون بين الجامعات ومراكز التطوير والشركات الوطنية تحت مسمى «جسر» في الرياض.

ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الأبحاث والمشروعات تطوير وتوطين عدد من الأنظمة الدفاعية في المملكة.

ويأتي تنظيم الملتقى لتركيز جهود البحث والتطوير في الابتكارات الدفاعية وتعظيم الاستفادة من القدرات الجامعية وربطها بالصناعات العسكرية، من خلال التعاون المشترك مع الشركات ومراكز التطوير والمستفيد النهائي وتحفيزها لخدمة التطوير الدفاعي، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات العاملة في منظومة التطوير الدفاعي مثل وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضحت الهيئة أن النسخة الأولى من هذا الملتقى تعقد بمشاركة 6 جامعات سعودية تشمل جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الإمام محمد بن سعود والأمير سطام بن عبدالعزيز والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مبينة أن هذه الجامعات تمت زيارتها وتقييم قدراتها وفق متطلبات التطوير الدفاعي، وأن الهيئة تسعى في خطتها لتوسيع نطاق التعاون لتشمل الجامعات السعودية كافة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه سيشارك في الملتقى عدد من الشركات العاملة في المجال الدفاعي، مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية وشركة واكب وغيرها من الشركات الوطنية.