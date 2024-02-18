المنتجات التراثية تستهوي زوار خاصرة عين زبيدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضفت منطقة السوق المفتوح بـ«خاصرة عين زبيدة» روحا من عبق الماضي التليد في بيع وعرض المنتجات التراثية والثقافية، كالملابس والإكسسوارات التاريخية والأعمال الخشبية، التي سعت من خلالها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع شركائها؛ سعيا حثيثا في إعلاء قيمتها الاسمية، من حيث جعل الخاصرة وما تحتويه من مناطق وفعاليات مقصدا للزائرين وساكني مكة المكرمة، باعتبارها ذات مدلول تاريخي يحاكي عمق الزمان وطبيعة المكان. وأوجد السوق المفتوح للخاصرة تجربة فريدة في اكتشاف المتنزهين من الزائرين والساكنين لأم القرى لمنتجات الماضي، عبر إتاحة مجموعة من المقتنيات والمعروضات، من خلال أركان للأسر المنتجة، مما أسهم في إيجاد أجواء شكلت من خلالها وجهة سياحية وإثراء حقيقي للزوار، إلى جانب تحسين جودة حياة السكان، والعناية بالمناطق التاريخية التي تزخر بها المدينة المقدسة، بحيث باتت منطقة السوق المفتوح للخاصرة منذ انطلاقتها مطلع يناير الماضي أيقونة جذب الزوار، كونها حملت في طياتها لمسات فنية وترفيهية، إلى جانب التعريف بالآثار الذي يشعل الحنين إلى الماضي. خاصرة عين زبيدة مزار ترفيهي وثقافي في ظل ما تمتلكه من معالم تاريخية ومكانة إسلامية.

معلم شاهد على الوعي التراثي وتعزيز السياحة التاريخية للمملكة.

تقديم خدمات نوعية وفريدة من نوعها تتواكب بطبيعة المكان والزمان

تلبي تطلعات الساكنين والسياح والمعتمرين والزائرين لمكة المكرمة.

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