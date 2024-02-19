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أتربة مثارة على أجزاء من الرياض.. الأماكن والمواعيد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين، على الدوادمي والقويعية وعفيف، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #القويعية #عفيف

للتفاصيل https://t.co/sreQCU6URu #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/kIZn3pPKmo— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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