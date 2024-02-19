شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مثارة على أجزاء من الرياض.. الأماكن والمواعيد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين، على الدوادمي والقويعية وعفيف، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #القويعية #عفيفللتفاصيل https://t.co/sreQCU6URu #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/kIZn3pPKmo— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #القويعية #عفيف— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 18, 2024
للتفاصيل https://t.co/sreQCU6URu #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/kIZn3pPKmo