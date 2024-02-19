شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة مثارة على أجزاء من الرياض.. الأماكن والمواعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين، على الدوادمي والقويعية وعفيف، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساء.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.