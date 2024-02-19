انت الان تتابع احتفاءً بـ"يوم التأسيس".. "جامعة الملك سعود" تقدم موعد صرف مكافآت الطلاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة الملك سعود -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- تقديم موعد صرف مكافآت طلابها وطالباتها وبدلات الإعاقة للمستحقين، للأربعاء القادم.

وأوضحت "العمادة" أن ذلك يأتي احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس؛ حيث قررت الجامعة احتفاءً بيوم التأسيس تقديم موعد صرف المكافآت وبدلات الإعاقة للمستحقين من الطلاب والطالبات المنتظمين في الفصل الدراسي الثاني، ليكون ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل 21/ 2/ 2024م، بمبلغ إجمالي يتجاوز (41) مليون ريال عن شهر فبراير لعام 2024م.

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