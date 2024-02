طقس السعودية اليوم.. أمطار وضباب واستمرار الرياح على عدة مناطق

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.وأكد التقرير استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك. ولمزيد من التفاصيلThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)