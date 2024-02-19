شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. أمطار وضباب واستمرار الرياح على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل



وأكد التقرير استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك. ولمزيد من التفاصيلThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) حالة الطقس المتوقعة اليوم #الاثنين 2024/2/19م

ولمزيد من التفاصيل ⬇️ https://t.co/9xSOsnfFPu#شتاء_المملكة #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/PhzOv2Ekdb — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 19, 2024 الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.وأكد التقرير استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك. ولمزيد من التفاصيلThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

أجواء البحر وارتفاع الموج



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

