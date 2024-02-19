السعودية | الأمير تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع جمعية “بناء” الـ 51

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، اجتماع مجلس إدارة الجمعية الـ 51 بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمنعقد عبر “الاتصال المرئي”.

ونوه سموه في بداية الاجتماع بالدعم والتمكين اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للعمل الإنساني، ولمنظمات القطاع غير الربحي.

كما أشاد سموه بالتطورات المتلاحقة التي تحققها الجمعية واضعة في اعتبارها تحقيق أكبر قدر من الخدمات لمستفيديها.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على توقيع اتفاقية تضمنت تأهيل 100 شاب من أبناء الجمعية وإلحاقهم بسوق العمل من خلال الأكاديميات الوطنية لشركة أرامكو السعودية، حيث تبلغ قيمة المشروع 600 ألف ريال بدعم مؤسسة المجدوعي.

ووافق المجلس على إقامة مركز إعلامي متنقل لخدمة المستفيدين والتعريف بالجمعية، كما وافق على فتح مركز إعلامي للجمعية بشرق الدمام، والموافقة على توقيع اتفاقيات لخدمة الجمعية إعلاميًا وماليًا.

وفي ختام الاجتماع رفع الرئيس التنفيذي لجمعية “بناء” عبدالله الخالدي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، ولبقية أعضاء مجلس الإدارة، على الدعم والمتابعة والتوجيهات السديدة التي كان لها بالغ الأثر في مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من النجاحات التي انعكست على جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الجمعية، كما قدم الشكر للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على جهوده وتوجيهاته في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي.