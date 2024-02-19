أمير الرياض يستقبل السفير السوري

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة محمد أيمن سوسان.

وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

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