شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية.. المملكة تثبت ريادتها الرقمية مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

تطوير كبير

ونافست المملكة هذه المرة نفسها على صدارة المؤشر، حيث تقدمت في المؤشرات الفرعية وحققت تميزًا، إذ حصلت على المركز الأول فيها جميعاً وبتطور كبير في النتائج المحققة على مستوى كل مؤشر.

وتحافظ المملكة على تصدرها في المؤشر وتبنيها نهجاً متطوراً ساهم في تعزيز التعاون و تمكين الجهات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ونافست المملكة هذه المرة نفسها على صدارة المؤشر، حيث تقدمت في المؤشرات الفرعية وحققت تميزًا، إذ حصلت على المركز الأول فيها جميعاً وبتطور كبير في النتائج المحققة على مستوى كل مؤشر.وتحافظ المملكة على تصدرها في المؤشر وتبنيها نهجاً متطوراً ساهم في تعزيز التعاون و تمكين الجهات الحكومية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.



الجهود الحكومية في التحول الرقمي

الدمام - شريف احمد - في إنجاز جديد، تصدرت المملكة مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2023م، لتواصل ريادتها الرقمية الإقليمية والعالمية.التقرير الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، جاء ليعلنتصدر المملكة لهذا المؤشر للمرة الثانية على التوالي، بنتيجة نضج عالية بلغت 93% في النتيجة العامة للمؤشر.



وبيّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هذا الإنجاز الدولي يعكس نتائج الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في التحول الرقمي، والدعم الكبير الذي تحظی به منظومة الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، لتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 لبناء مجتمع رقمي والاستثمار في التقنيات الجديدة لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الكفاءة، وتقديم أفضل تجربة للمستفيدين كافة.

تطور المملكة بمختلف الخدمات

ويُصنف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (الإسكوا) 17 دولة سنوياً، بناء على مدى نضج (84) خدمة من الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد والأعمال، عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية وقد حققت فيها السعودية تميزاً مبهراً بحصولها على المركز الأول فيها جميعاً، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر.