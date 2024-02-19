شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النفقة يسلم 57 مليون ريال لـ19 ألف مستفيد في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

تحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة أكثر من 57 مليون ريال كنفقات لأكثر من 19 ألف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة، خلال العام 2023م.وقالت الوزارة إن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 114 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة كافة؛ حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.وأوضحت أن الصندوق أتاح خدماته للمستفيدين عبر موقع إلكتروني، في إطار سعيه لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال في مجال تفعيل الأنظمة والمنصات الإلكترونية؛ ولتقديم منظومة خدمات تقنية متكاملة، حيث تم تطوير واجهة الموقع الإلكتروني شكلاً ومضموناً ما يوفر خدمة أفضل للمستفيدين.وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق عبر الدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً.