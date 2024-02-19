شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة خمسيني باستئصال القولون إثر انسداد زائف بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق تكاملي من قسم الجراحة العامة بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنهاء معاناة خمسيني اثر انسداد كاذب/ وظيفي للأمعاء (متلازمة أوغيلفي)

أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، حضر مريض يبلغ من العمر 58 عام الى طوارئ المستشفى يعاني من الم شديد بالبطن مع انتفاخ وعدم استطاعة المريض المشي والحركة لشدة الألم وتم اجراء الفحوص السريرية والمخبرية والاشعاعية اللازمة بقسم الطوارئ. تشخيص المريض وأضاف، تم استدعاء استشاري الجهاز الهضمي حيث رأى علاج المريض تحفظياً بعد تشخيصه بمتلازمة (أوغفيلي)، ونظراً لعدم جدوى العلاج التحفظي، كون المريض سبق أن خضع للعلاج التحفظي في عدة مستشفيات تدخل فريق الجراحة وتقرر استئصال كامل القولون بسبب المتلازمة حرصاً على انقاذ حياة المريض كون الانسداد قد يؤدي الى الوفاة حال عدم التدخل الجراحي، حيث استغرقت الجراحة ساعتين تم خلالها استئصال كامل للقولون وعمل مفاغرة معوية بجدار البطن بواسطة الفريق الجراحي .

وبين التجمع الصحي، تم نقل المريض للعناية المركزة لمتابعة حالته الصحية بعد الجراحة حيث استقرت وتماثل المريض للشفاء وغادر عقبها المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.