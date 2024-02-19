شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: إطلاق منصة "سعوديبيديا" لنشر معلومات موثوقة بنمط موسوعي والان نبدء بالتفاصيل



وتعد الموسوعة السعودية ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- وتهدف لأن تكون مرجعًا معرفيًا عن المملكة؛ يسهم في تعزيز ونشر المعلومة الموثوقة بنمط موسوعي، عبر منصة أنشئت وفق أفضل الممارسات لتصبح المرجع الأول للمعلومة السعودية بعدة لغات.

وقال وزير الإعلام بهذه المناسبة: "نضع اليوم أولى لبنات الموسوعة السعودية (سعوديبيديا)، لنحث الخطى نحو مرتكزات رؤية سمو سيدي الأمير

وأضاف: "تنافس سعوديبيديا لأن تكون مصدر الرواية السعودية الأول للعالم، عن قيادة وشعب وتاريخ وجغرافيا وثقافة المملكة، من خلال منصة بعدة لغات تبدأ بالعربية". الدمام - شريف احمد - دشّن وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، المنصة الرقمية للموسوعة السعودية "سعوديبيديا" (saudipedia.com)، وذلك ضمن فعاليات معرض مستقبل الإعلام المصاحب لأعمال المنتدى السعودي للإعلام، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، وعدد من مسؤولي وسائل الإعلام العربية والدولية.وتعد الموسوعة السعودية ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- وتهدف لأن تكون مرجعًا معرفيًا عن المملكة؛ يسهم في تعزيز ونشر المعلومة الموثوقة بنمط موسوعي، عبر منصة أنشئت وفق أفضل الممارسات لتصبح المرجع الأول للمعلومة السعودية بعدة لغات.وقال وزير الإعلام بهذه المناسبة: "نضع اليوم أولى لبنات الموسوعة السعودية (سعوديبيديا)، لنحث الخطى نحو مرتكزات رؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبناء مجتمع حيوي معتز بتاريخه وتراثه الممتد، وجذوره القوية الراسخة، وهويته الثقافية الفريدة".وأضاف: "تنافس سعوديبيديا لأن تكون مصدر الرواية السعودية الأول للعالم، عن قيادة وشعب وتاريخ وجغرافيا وثقافة المملكة، من خلال منصة بعدة لغات تبدأ بالعربية".

ماذا تقدم سعوديبيديا؟



وتقدم "سعوديبيديا" محتوى موسوعيًا يعكس واقع المملكة من جميع الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية والتاريخية، بما يجعل المنصة مصدرًا أصيلًا للمعرفة الموسوعية، تستمد منه المنصات الإعلامية والمعرفية الإقليمية والعربية والعالمية محتواها عن الشأن السعودي.

وتنشر الموسوعة السعودية محتواها النصي مدعمًا بالوسائط المتعددة، كما تُحدّثه بشكل دوري ليواكب الثراء الثقافي والحضاري والتاريخي والجغرافي الطبيعي للمملكة. وتحضر "سعوديبيديا" عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حساباتها الرسمية في منصة إكس (@SaudipediaAR) و (@Saudipediaar) على منصة إنستقرام.