شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولة المصدر.. ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش في زيوت السيارات والان نبدء بالتفاصيل

ضبطناهم يمارسون الغش التجاري في زيوت سيارات "مجهولة المصدر".. بإعادة تعبئتها في عبوات لعلامات تجارية معروفة.



تم ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم. pic.twitter.com/VePl4eEHYB — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 19, 2024

زيت سيارات مغشوش

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة من جنسية آسيوية تمتهن الغش في تجميع زيوت السيارات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة تحمل علامات تجارية معروفة بهدف تصريفها وإيهام المستهلكين بجودتها.واستدعت الوزارة القائمين على المنشأة المخالفة الواقعة في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة لاستكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري. تم ضبط الكميات المغشوشة ومنع وصولها للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم. This is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA)وضبط مراقبو الوزارة 728 عبوة زيت مغشوشة ومجهولة المصدر، و214 عبوة فارغة أعدت لغرض التعبئة، و69 كرتون زيوت سيارات فارغة جاهزة للتعبئة، وأغطية تغليف حراري، وضُبطت وحجزت جميع الكميات قبل وصولها للمستهلكين.وأكدت الوزارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.