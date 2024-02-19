شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تُشدد على المنشآت: التزموا بهوية يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل



وشددت الوزارة في تعميمها، الذي حصلت "اليوم" على نسخة منه، على ضرورة عدم استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد، وشعار الدولة "السيفين والنخلة"، وعلم الدولة

وأكدت الوزارة على أهمية مراعاة طبيعة وأهمية المناسبة الوطنية، وعدم امتهانها أو التقليل من قيمتها بربطها بعروض تجارية غير مناسبة، أو استخدامها لأي أغراض تجارية تتعارض مع روح المناسبة وأهدافها. يوم التأسيس ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى الاطلاع على الدليل الخاص بالهوية البصرية ليوم التأسيس، والذي يتضمن جميع العناصر والتعليمات المتعلقة باستخدامها بشكل صحيح، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.

يأتي هذا التعميم في إطار حرص وزارة التجارة على ضمان الاحتفال بيوم التأسيس بشكل يليق بأهمية هذه المناسبة الوطنية، وتعزيز الوعي بأهميتها التاريخية والوطنية، والحفاظ على الهوية البصرية الخاصة بها. الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة التجارة تعميماً أكدت فيه على ضرورة التزام جميع المنشآت التجارية والاقتصادية بالهوية البصرية الخاصة بيوم التأسيس.وشددت الوزارة في تعميمها، الذي حصلت "اليوم" على نسخة منه، على ضرورة عدم استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد، وشعار الدولة "السيفين والنخلة"، وعلم الدولة السعودية الأولى، وصور القيادة، وأي مواد تجارية من مطبوعات أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها في احتفالات يوم التأسيس.وأكدت الوزارة على أهمية مراعاة طبيعة وأهمية المناسبة الوطنية، وعدم امتهانها أو التقليل من قيمتها بربطها بعروض تجارية غير مناسبة، أو استخدامها لأي أغراض تجارية تتعارض مع روح المناسبة وأهدافها.ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى الاطلاع على الدليل الخاص بالهوية البصرية ليوم التأسيس، والذي يتضمن جميع العناصر والتعليمات المتعلقة باستخدامها بشكل صحيح، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.يأتي هذا التعميم في إطار حرص وزارة التجارة على ضمان الاحتفال بيوم التأسيس بشكل يليق بأهمية هذه المناسبة الوطنية، وتعزيز الوعي بأهميتها التاريخية والوطنية، والحفاظ على الهوية البصرية الخاصة بها.