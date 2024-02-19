انت الان تتابع أبرز أرقام ميتروفيتش والهلال بعد نهاية الجولة الـ20.. تعرَّف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 19 فبراير 2024, 5:29 مساءً

كشفت تقارير صحفية عن أبرز الأرقام للاعبي وفِرق دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ20 من منافسات الدوري السعودي. ونجح الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب نادي الهلال، بعد إحرازه هدفين في مرمي الرائد أمس، في معادلة الرقم الذي حققه البرازيلي ويسلي لوبيز، لاعب الفريق السابق، بتسجيله في 11 مباراة متتالية. ويقترب ألكسندر ميتروفيتش من الوصول إلى الرقم القياسي الذي حققه المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد الحالي والنصر سابقًا، بتسجيله في 14 مباراة متتالية في دوري المحترفين في عام 2019. كما نجح نادي الهلال في تحقيق فوزه الـ13 على التوالي بمنافسات الدوري السعودي بعد فوزه مساء أمس على نظيره الرائد بنتيجة (3/ 1).

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