شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: التأشيرة الموحدة تُحسن مكانة دول الخليج كوجهة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.