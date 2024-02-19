شكرا لقرائتكم خبر «هدية» تستضيف معتمرين من ذوي الإعاقة والمكفوفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في مقرها الرئيس بالقرب من ساحات المسجد الحرام، معتمرين من ضيوف وزارة الحج والعمرة من ذوي الإعاقة والمكفوفين بإشراف من الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة، وكان في استقبالهم فريق الإعلام والاتصال المؤسسي بالجمعية، وعدد من موظفي ومضيفي الجمعية. واستمعوا إلى شرح مفصل عن الجمعية وما تقدمه من برامج وخدمات نوعية وإبداعية تهدف إلى التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن أثناء أداء المناسك. وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي، أن الجمعية تعمل على تقديم خدمات ومنتجات نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتسهم هدية من خلال هذه الخدمات على التسهيل عليهم في أداء المناسك وتثري تجربة ضيف الرحمن الإيمانية، وتندرج هذه الخدمات والمنتجات تحت البرنامج الرئيسي الرابع «العناية».

كانت هذه تفاصيل خبر «هدية» تستضيف معتمرين من ذوي الإعاقة والمكفوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.