شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك سعود تدخل غينيس بأكبر مستشفى طب أسنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن رئيس جامعة الملك سعود، تسلم نائب رئيس الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله الصقير، شهادة تسجيل مستشفى طب الأسنان الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية في قائمة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كونه أكبر مستشفى طب أسنان في العالم بمساحة تبلغ 37,165.12 م 2. جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد آل الشيخ، والمدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد الهرسي، وعدد من عمداء الكليات بالجامعة، والمديرين التنفيذيين، ورؤساء الأقسام الطبية في المدينة الطبية الجامعية.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك سعود تدخل غينيس بأكبر مستشفى طب أسنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.