رئيس المنتدى السعودي للإعلام: الرياض عاصمة الإعلام اليوم

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس المنتدى السعودي للإعلام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي،

وقال: إننا نبدأ أعمال المنتدى من الرياض عاصمة الإعلام، هذه المدينة التي تعكس المشهد السعودي الجديد، من حراكي ثقافي وتنموي، في لحظة إدراك عن القدرات المكتنزة في المملكة.

وأوضح أن السعوديين قطعوا نصف الطريق لرؤية المملكة 2030، لافتًا إلى أن الإعلام جزء من الحراك السعودي الدائر، فقد أصبح الرياض مركز محوري في الصناعة الإعلامية بالمنطقة، وهذا جعلها قبلة للحالمين والراغبين في النجاح.

وأضاف "الحارثي": هذا المنتدى بهذا الحجم يؤكد أن المملكة أبوابها مفتوحة للجميع، وأننا لدينا القدرة على التطوير.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري, أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً، و80 جهة إعلامية.