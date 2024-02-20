شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الإعلام والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - أطلق وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، ورئيس سدايا مركز التميز للذكاء الاصطناعي بالإعلام، ومعسكر مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري، أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً، و80 جهة إعلامية.