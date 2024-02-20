شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تنظيم الإعلام" المصري: الإعلام أول المتأثرين بثورة الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

..

.

الدمام - شريف احمد - قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، كرم جبر، إن ثورة الذكاء الاصطناعي تمضي بسرعة كبير، لافتًا إلى أن الإعلام أول المتأثرين بهذه الثورة.وأضاف خلال جلسة "الإعلام العربي في مواجهة التحولاترؤى وزارية لمعالم مستقبلية" ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، إن الإعلام كصناعة لم نعد نمتلك منها الكثير، لذا يجب التركيز على المحتوى، وهنا يجب أن نواجه الغزو الثقافة خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي لا توافق مجتماعتنا العربية.وأوضح أن بعض الثقافات الوافد مثل العنف والإلحاد والتكفير والمثلية تسرب عبر المحتوى غير العربي، ويسئل عنها شركات أجنبية كبرى، يجب مخاطبتها لوضع حد.وأكد "جبر" على ضرورة إنتاج محتوى عربي آمني يدعم الهوية الوطنية للشعوب.وانطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الإعلام سلمان الدوسري، أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محلياً ودولياً، و80 جهة إعلامية