شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لاقتلاعهم 112 شجرة دون ترخيص في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة، مواطن ومقيم من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، لاقتلاعهم (112) شجرة دون ترخيص في منطقة الرياض.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للمركز الوطني لتمنية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وأكدت أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الإتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.