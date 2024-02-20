شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية دقيقة بشبكية العين لـ"ثلاثينية" حامل بطبية مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمركز صحة العين في مدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بإجراء عملية لسيدة بالعقد الثالث من العمر وحامل بشهرها السادس، كانت تعاني من مضاعفات اعتلالات الشبكية لداء السكري، وانفصال كامل ومضاعف بالشبكية مع تليفات شديدة في عملية دقيقة ومعقدة.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن إعتلالات الشبكية لمرضى السكري تزداد تعقيداً في فترة الحمل، حيث تقرر إجراء التدخل الجراحي وذلك بعمل استئصال السائل الزجاجي وازالة الأنسجه الليفية، وإصلاح انفصال الشبكية وحقن زيت السيليكون تحت تخدير موضعي للعين فقط.

وتكللت ولله الحمد العملية بالنجاح الكامل ضمن عمليات اليوم الواحد، وخرجت المريضة وهي بأتم الصحة والعافية.