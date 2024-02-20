"الحج والعمرة" تعلن بدء التسجيل لأعلى باقة لحجاج الداخل

أخبار متعلقة محافظ الليث يُطلق حملة "الدين يسر" لترسيخ الوسطية والاعتدال احتفاءً بيوم التأسيس.. صرف مكافآت طلبة الجامعات غدًا

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة تُعلن بدء التسجيل في باقة 3 للحجاج من داخل المملكة لموسم 1445هـ/ 2024 م اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك عبر تطبيق ⁧‫نسك‬⁩ أو عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل .وتتضمن باقة 3 للحجاج الداخل والتي تبلغ سعرها 13,150.25﷼ شامل ضريبة القيمة المضافة و التي تعتبر اعلى فئات الحجز ويكون السكن فيها في الأبراج الستة في منى وتتميز بموقعها قرب جسر الجمرات وتحوي على مرافق وخدمات ووجبات متنوعة طيبة فترة الاقامةوكانت قد بدأت الوزارة في استقبال ضيوف الرحمن من داخل المملكة عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك، متيحةً 4 باقات في الاول من شعبان لعام ١٤٤٥ هـ ، كما أن حجاج الداخل سيبلغ عددهم هذا العام بحسب التصريح قرابة 340 ألف حاج، وتبلغ عدد منشآت حجاج الداخل 182 منشأة، وستبلغ عدد المخيمات لباقة 1 قرابة 42 مخيم وبسعة 88,000 حاج تقريبًا، وعدد المخيمات لباقة 2 قرابة 79 مخيم بسعة 63,000 حاج تقريبًا، بينما عدد الأبراج 6 بسعة 12,000 حاج تقريباً، كما سينقل القطار 120 ألف حاج من حجاج الداخل الذين يشملهم القطار ضمن باقتهم.