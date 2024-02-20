شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاءً بيوم التأسيس.. صرف مكافآت طلبة الجامعات غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بمناسبة احتفال جامعات المملكة بيوم التأسيس، تم تقديم موعد صرف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات، ليكون غدًا الأربعاء 21 فبراير 2024.
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احتفاء بـ #يوم_التأسيس صدر توجيه معالي رئيس #جامعة_الباحة أ.د.عبدالله بن يحيى الحسين ؛ بصرف مكافأت الطلاب والطالبات لشهر فبراير 2024 غداً الأربعاء . #يوم_التأسيس_جامعة_الباحة #يوم_بدينا pic.twitter.com/Tskk38HQfT— جامعة الباحة (@BahaUniversity)
#إعلان |— جامعة الباحة (@BahaUniversity) February 20, 2024
احتفاء بـ #يوم_التأسيس صدر توجيه معالي رئيس #جامعة_الباحة أ.د.عبدالله بن يحيى الحسين ؛ بصرف مكافأت الطلاب والطالبات لشهر فبراير 2024 غداً الأربعاء . #يوم_التأسيس_جامعة_الباحة #يوم_بدينا pic.twitter.com/Tskk38HQfT
يوم التأسيستحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس في 22 فبراير من كل عام، بعد أن صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأن يكون هذا التاريخ يومًا للتأسيس، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.
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