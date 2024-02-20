شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية بجدة تسفر عن مصادرة وإتلاف 422 بسطة وعربة عشوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية خلال شهر يناير الماضي، عن ضبط ومصادرة أكثر من 67 طن من الخضار والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية.

مكافحة ظاهرة البيع العشوائي

وأوضحت الأمانة أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف 422 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والخردوات، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وداعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.