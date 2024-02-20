شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق "بلدي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق بلدي، بھدف رفع معيار الامتثال للمظاهر البصرية في المدن والمحافظات، وتنسيق إعلانات التخفيضات للمنشآت التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة وتنظيم اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المنشآت التجارية. مميزات وشروط الخدمة وتتيح ھذه الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على تصريح لتركيب اللوحات الإعلانية المؤقتة للإعلان عن التخفيضات الموسمية أو إضافة منتجات جديدة أو خدمات محددة للمحلات التجارية، شريطة التزامهم بالاشتراطات والضوابط ومن بينھا:

أن تكون مدة التصريح 90 يوماً فقط، بالإضافة إلى ضرورة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى، وتنسيقھا بشكل فني يتناسب مع اللوحات الأخرى، وأن تكون اللوحة مرتبطة بالمحل، وألا تكون مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي أو تحتوي على مضمون مخالف للتعاليم الدينية أو الذوق العام أو النظام.

ويمكن لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على التصريح بخطوات سھلة عبر تطبيق ”بلدي“، حيث يتاح لھم إدخال المعلومات المطلوبة مثل تاريخ بداىة التصريح ومدة العرض، واختيار نوع اللوحة؛ ليتم إصدار تصريح اللوحة بعد استيفاء جميع المتطلبات وسداد الرسوم المقررة.