شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس النواب الأمريكي: المملكة حليف مهم وموثوق والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الأمريكية

الوفد الزائر

الدمام - شريف احمد - التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، في مقر المجلس اليوم، وفد مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب أندريا كارسون وعضوية النائب تروي كارتر، والنائب جوناثان جاكسون، والنائب نيكيما ويليامس، والنائب شيلا شيرفيلوس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقومون بها إلى المملكة.ورحب نائب رئيس المجلس بأعضاء مجلس النواب الأمريكي الزائر والوفد المرافق لهم، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وأهمية تطويرها في المجالات كافة.كما أكد على دور الزيارات البرلمانية المتبادلة بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي في تعزيز التعاون البرلماني من خلال تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وقال النائب أندريا كارسون رئيس الوفد، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وخاصة في مجال التعاون البرلماني، مؤكداً متانة العلاقات السعودية الأمريكية، وأنَّ المملكة حليف مهم وموثوق، وأنهم ينظرون بتقدير عالي للإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المجالات كافة.حضر اللقاء من الجانب السعودي أعضاء مجلس الشورى، وهم كلٌ من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور وائل الإدريسي، ورئيس لجنة التجارة والاستثمار حنان السماري، ورئيس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية اللواء علي آل الشيخ، ورئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر، ورئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي.وحضر من سفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن كلٌ من: عبدالله السبيعي، وعبدالعزيز السليمان ، ومستشارا السفارة جنفر ستويرت، وميشيل وليمز.كما حضر اللقاء من الجانب الأمريكي مديرو مكاتب أعضاء الوفد الزائر، لاري سباركس، وديالا قاسم، وفينست ايفانز، وناديج ليبلانك، وتشونيا ديفيز.